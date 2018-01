Há exatamente 1 ano eu começava este blog.

O primeiro post foi uma homenagem aos meus amigos. Sem eles, não sou o que sou, não escrevo o que escrevo, nada faria sentido.

Viver em muitas cidades, estudar em muitas escolas e faculdades, me forçou a aprender a fazer amigos [e a gostar do exercício].

Afinal, o moleque paulista chegando no Rio com 6 anos, depois em Santos com 12, depois voltando pra São Paulo com 15, depois Campinas com 17, depois São Paulo de novo com 20, e até uma parada pela Califórnia com 35, precisava se adaptar rapidamente.

Pois agora decido homenagear as AMIGAS.

Que curam minhas dores, ressacas, doenças, crises, dúvidas, feridas, queimaduras, com quem falo frequentemente, aprendo, rio, choro, vivo.

São a matéria-prima da minha obra cheia de personagens femininos. E o perfume da minha vida.

Caras me veem com mulheres e acham que sou mulherengo. E nunca acreditam quando digo que são minhas amigas. E são. Por quê, não podemos ter amigas? Não podemos falar merda, rir, passar uma noite com uma mulher sem ter sexo envolvido? Em que século você vive?

Não, não entendo nada de mulheres. Mas me esforço, convivendo com elas, as minhas lindas AMIGAS:



MARIANA MELGAÇO, QUE ENTENDE TUDO DE RELAÇÕES



CACA, LU E RENATA, NA BEBEDEIRA



LÍGIA FAGUNDES, QUE ME CONHECE DESDE MOLEQUE



ATRIZES, ATRIZES, ATRIZES…



CLAUDIA PRANDINI, DIRETAMENTE DE LONDRES



LUCIANA VENDRAMINI, AMIGA HÁ… DESDE QUANDO ELA TINHA 16



MARINA MORAES, COMO COZINHA!



DÉBORA, A MAIS CORINTIANA DAS CORINTIANAS, COM XICO SÁ, OUTRO AMIGÓLAGO DELAS



ALEJANDRA, A NOSSA GARÇONETE ETERNA! BAITA ATRIZ



CATARINA, AFILHADA VALE?



ROSA, AMIGA DE INFÂNCIA [SEU PAI SALVOU A VIDA DAS MINHA IRMÃS NA DITADURA]



PARCERINHA BARBARA PAZ E PATRICIA COELHO



LILIAN PACCE, QUE NESSA FOTO DE UM SITE VIROU MINHA MULHER, SEGUNDO A LEGENDA – ENQUANTO CORTARAM O MARIDÃO DELA, MEU AMIGO DE INFÂNCIA LEÃO SERVA, QUE ESTAVA AO LADO



PRISCILA BORGONOVE, SEMPRE ME CONVIDADO PRAS BALADAS FORTES [COM O FILHÃO]



MARIETA, ANA CIÇA E LARA ME PAPARICANDO – QUEM DISPENSA UM PAPARICO?



RACHELZINHA, A EX QUE VIROU SUPER AMIGA E CONSELHEIRA E BALADEIRA



NANA DE RECIFE, QUE CUIDOU DE MIM NA UTI [PERSONAGEM DE FELIZ ANO VELHO], A PRINCESA DA PRAIA DOS CARNEIROS



A TURMA ANIMADA [CERCADO PELAS IRMÃS RODINI, MORTS E PODRES], TADEU, UMA “AMIGA” PRA LÁ DE DIVERTIDA, E FABI [DE CAMISETA REGATA BRANCA], QUEM DEU O TÍTULO MAIS BONITO DE TODOS OS MEUS LIVROS: “A SEGUNDA VEZ QUE TE CONHECI”



MARIA MANOELLA, AMIGA QUE MEXE COM O CORAÇÃO DA SOBRINHADA. E ESTÁ MARAVILHOSA NO FILME “MALU DE BICICLETA”



ROSANA, EX QUE VIROU MINHA MASSAGISTA



VERO E FRANCIO. DE QUEM SOU PADRINHO DE CASAMENTO. MEUS INSEPARÁVEIS. E CLAUDIA NO MEIO



JERUSINHA…



PAULA E HELENA, NO COMMENTS. MUSAS

E se faltou alguma [e faltou], espere eu comprar um scanner novo. Essas são as fotos que eu tinha. Beijão pra todas vocês.

Obrigado por fazerem parte da minha vida. Espero nunca decepcioná-las. Não sumam.