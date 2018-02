américa de bem com a vida

2 filmes em exibição nos cinemas mostram que a autoestima dos americanos melhorou na Era Obama.

Em CAPITÃO PHILIPPS, vemos os SEALS aparecerem dos céus, voando, como Super Homens, para salvar o capitão de um navio mercante, o cargueiro ALABAMA, sequestrado por piratas senegaleses.

2 destróieres e 1 porta-aviões são mobilizados na caça de 4 piratas esfomeados, num barco caindo aos pedaços.

Quando matam os caras [a história é real, você sabe o final] até eu tenho vontade de aplaudir:

“A América é foda! Não se brinca com ela.”

Imagina se fosse um navio de bandeira brasileira das empresas do EIKE BATISTA?

O filme é bom.

O final é um pouquinho over.

Pois Tom Hanks está mais Tom Hanks do que nunca.

Seus fãs já comemoram em redes sociais, como Galvão: “É Oscar! É Oscar!”

Assim como os fãs de Forest Whitaker também comemoram em redes sociais: “É Oscar! É Oscar!”

O ator está mais Forest Whitaker do que nunca no bonito filme de Lee Daniels, O MORDOMO DA CASA BRANCA.

Que conta através das décadas e de uma testemunha ocular de primeira [e real] a história da emancipação dos negros americanos.

E lógico que todos, inclusive eu, nos debulhamos em lágrimas com o final, a posse de OBAMA.

Para quem implica com Oprah Winfrey, aqui está uma chance de redimi-la.

Ela está ótima no papel da mulher do mordomo: “É Oscar de coadjuvante! É Oscar de coadjuvante!”

+++

Hoje acontece a grande premiação do cinema nacional

O prêmio que, aliás, acho mais digno e justo.

É o nosso OSCAR.

A ACADEMIA BRASILEIRA DE CINEMA , fundada por gente do cinema, elege os melhores de 2012.

A cerimônia será transmitida do Rio de Janeiro hoje pelo CANAL BRASIL [e pelo seu site]. Começa às 20h30.

Sem a pompa da americana.

Fui classificado como finalista junto com Lusa Silvestre na categoria MELHOR ROTEIRO ORIGINAL por E AI…COMEU? de Felipe Joffily.

Aliás, segundo ano seguido que fui indicado para o mesmo prêmio.

No ano passado foi pelo roteiro de MALU DE BICICLETA.

Veja mais e como votar no site: http://academiabrasileiradecinema.com.br/gp2013/

Prestigie!

OS INDICADOS SÃO:

MELHOR LONGA-METRAGEM DE FICÇÃO

CORAÇÕES SUJOS de Vicente Amorim. Produção: Vicente Amorim, João Daniel Tikhomiroff, Gil Ribeiro, Michel Tikhomiroff e Caique Ferreira por Mixer, por CORAÇÕES SUJOS

FEBRE DO RATO de Claudio Assis. Produção: Claudio Assis por Parabólica , Julia Moraes por Belavista e Marcello Maia por República Pureza., por FEBRE DE RATO

GONZAGA DE PAI PARA FILHO de Breno Silveira. Produção: Breno Silveira, Eliana Soárez por Conspiração Filmes e Marcia Braga por D+ filmes, por GONZAGA DE PAI PRA FILHO

HELENO de José Henrique Fonseca. Produção: José Henrique Fonseca, Rodrigo Teixeira, Eduardo Pop e Rodrigo Santoro por RT Features, por HELENO

XINGU de Cao Hamburger. Produção: Fernando Meirelles, Andrea Barata Ribeiro e Bel Berlinck por O2 Filmes, por XINGU

MELHOR LONGA-METRAGEM DOCUMENTÁRIO

5X PACIFICAÇÃO de Cadu Barcellos, Luciano Vidigal, Rodrigo Felha e Wagner Novais. Produção: Renata Almeida Magalhães e Carlos Diegues por Luz Mágica Produções, por 5X PACIFICAÇÃO

A MÚSICA SEGUNDO TOM JOBIM de Dora Jobim e Nelson Pereira dos Santos. Produção: Marcia Pereira dos Santos por Regina Filmes, Mauricio Andrade por Videofilmes, Rodrigo Saturnino Braga por Sony Pictures, por A MÚSICA SEGUNDO TOM JOBIM

RAUL – O INÍCIO, O FIM E O MEIO de Walter Carvalho. Produção: Denis Feijão por Elixir Entretenimento e Alain Fresnot por A.F Cinema e Vídeo, por RAUL, O INÍCIO, O FIM E O MEIO

TROPICÁLIA de Marcelo Machado.Produção: Denise Gomes e Paula Cosenza por BossaNovaFilms, por TROPICÁLIA

UMA LONGA VIAGEM de Lucia Murat. Produção: Lucia Murat por Taiga Filmes, por UMA LONGA VIAGEM

MELHOR LONGA-INFANTIL

Pedro Peirano, por 31 MINUTOS

Paulo Munhoz, por BRICHOS – A FLORESTA É NOSSA

Fernando Gomes, por COCORICÓ CONTA CLÁSSICOS

Célia Catunda e Kiko Mistrorigo, por PEIXONAUTA – AGENTE SECRETO DA O.S.T.R.A

MELHOR LONGA DE ANIMAÇÃO

Paulo Munhoz, por BRICHOS – A FLORESTA É NOSSA

Célia Catunda e Kiko Mistrorigo, por PEIXONAUTA – AGENTE SECRETO DA O.S.T.R.A

MELHOR DIREÇÃO

AFONSO POYART por 2 Coelhos, por 2 COELHOS

BRENO SILVEIRA por Gonzaga de pai para filho, por GONZAGA DE PAI PRA FILHO

CAO HAMBURGER por Xingu, por XINGU

CLAUDIO ASSIS por Febre do rato, por FEBRE DE RATO

WALTER CARVALHO por Raul – o início, o fim e o meio, por RAUL, O INÍCIO, O FIM E O MEIO

MELHOR ATRIZ

ALESSANDRA NEGRINI como Julia por 2 Coelhos, por 2 COELHOS

DIRA PAES como Rosa por À beira do caminho, por A BEIRA DO CAMINHO

HERMILA GUEDES como Verônica por Era uma vez eu, Verônica, por ERA UMA VEZ EU. VERÔNICA

NANDA COSTA como Eneida por Febre do Rato, por FEBRE DE RATO

SIMONE SPOLADORE como Clarice por Sudoeste, por SUDOESTE

MELHOR ATOR

CAIO BLAT como Leonardo Villas Boas por Xingu, por XINGU

DANIEL DE OLIVEIRA como Hiroito por Boca, por BOCA

JOÃO MIGUEL como Claudio Villas Boas por Xingu, por XINGU

JÚLIO ANDRADE como Gonzaguinha 35/40 anos por Gonzaga de pai para filho, por GONZAGA DE PAI PRA FILHO

RODRIGO SANTORO como Heleno por Heleno, por HELENO

MELHOR ATRIZ COADJUVANTE

ANDREA BELTRÃO como Laura por Os Penetras, por OS PENETRAS

ÂNGELA LEAL como Dona Marieta por Febre do Rato, por FEBRE DE RATO

DIRA PAES como Conceição por Sudoeste, por SUDOESTE

LEANDRA LEAL como Silvia por Boca, por BOCA

ZEZÉ MOTTA como Priscila por Gonzaga de pai para filho, por GONZAGA DE PAI PRA FILHO

MELHOR ATOR COADJUVANTE

ÂNGELO ANTÔNIO como Afonso por À beira do caminho, por A BEIRA DO CAMINHO

CLAUDIO CAVALCANTI como Dr. Ismael por Astro, uma fábula urbana em um Rio de Janeiro mágico, por ASTRO, UMA FÁBULA URBANA EM UM RIO DE JANEIRO MÁGICO

DOMINGOS MONTAGNER como Coronel Raimundo por Gonzaga de pai para filho, por GONZAGA DE PAI PRA FILHO

EDUARDO MOSCOVIS como Sub-delegado por Corações sujos, por CORAÇÕES SUJOS

JOÃO MIGUEL como Miguelzinho por Gonzaga de pai para filho, por GONZAGA DE PAI PRA FILHO

MELHOR DIREÇÃO DE FOTOGRAFIA

ADRIAN TEIJIDO, ABC por Gonzaga de pai para filho, por GONZAGA DE PAI PRA FILHO

ADRIANO GOLDMAN,ABC por Xingu, por XINGU

LULA CARVALHO por Paraísos Artificiais, por PARAÍSOS ARTIFICIAIS

RODRIGO MONTE por Corações Sujos, por CORAÇÕES SUJOS

WALTER CARVALHO por Heleno, por HELENO

MELHOR DIREÇÃO DE ARTE

CASSIO AMARANTE, ABC por Xingu, por XINGU

CLAUDIO AMARAL PEIXOTO por Gonzaga de pai para filho, por GONZAGA DE PAI PRA FILHO

CLAUDIO AMARAL PEIXOTO por Paraísos Artificiais, por PARAÍSOS ARTIFICIAIS

DANIEL FLAKSMAN por Corações Sujos, por CORAÇÕES SUJOS

MARLISE STORCHI por Heleno, por HELENO

MELHOR FIGURINO

ANA AVELAR E CLAUDIA KOPKE por Gonzaga de pai para filho, por GONZAGA DE PAI PRA FILHO

CLAUDIA KOPKE por Paraísos Artificiais, por PARAÍSOS ARTIFICIAIS

CRISTINA KANGUSSU por Corações sujos, por CORAÇÕES SUJOS

RITA MURTINHO por Heleno, por HELENO

VERÔNICA JULIAN por Xingu, por XINGU

MELHOR MAQUIAGEM

ANNA VAN STEEN por Xingu, por XINGU

DOEL SAUERBRONN por 2 Coelhos, por 2 COELHOS

LU MORAES por Reis e Ratos, por REIS E RATOS

MARILU MATTOS por Corações Sujos, por CORAÇÕES SUJOS

MARTÍN MARCÍAS TRUJILLO por Gonzaga de pai para filho, por GONZAGA DE PAI PRA FILHO

MARTÍN MARCÍAS TRUJILLO por Heleno, por HELENO

MELHOR EFEITO VISUAL

CARLOS FAIA, GUS MARTINEZ E XICO DE DEUS por 2 Coelhos, por 2 COELHOS

CLAUDIO PERALTA por Gonzaga de pai para filho, por GONZAGA DE PAI PRA FILHO

HUGO GURGEL por Xingu, por XINGU

ROBSON SARTORI por Paraísos Artificiais, por PARAÍSOS ARTIFICIAIS

SERGIO FARJALLA JR por Corações sujos, por CORAÇÕES SUJOS

MELHOR ROTEIRO ORIGINAL

AFONSO POYART por 2 Coelhos, por 2 COELHOS

ANNA MUYLAERT, CAO HAMBURGER E ELENA SOAREZ por Xingu, por XINGU

FELIPE BRAGANÇA, FERNANDO CASTETS E JOSE HENRIQUE FONSECA por Heleno, por HELENO

HILTON LACERDA por Febre do Rato, por FEBRE DE RATO

PATRÍCIA ANDRADE por Gonzaga de pai para filho, por GONZAGA DE PAI PRA FILHO

MELHOR ROTEIRO ADAPTADO

CARLOS GERBASE por Menos que nada. Adaptado do conto “O diário de Redengonga” de Arthur Schnitzler, por MENOS QUE NADA

DAVID FRANÇA MENDES por Corações sujos. Adaptado da obra “Corações Sujos” de FernandoMorais, por CORAÇÕES SUJOS

FLAVIO FREDERICO E MARIANA PAMPLONA por Boca. Adaptado da Obra “Boca do Lixo” de Hiroitode Moraes Joanides, por BOCA

HELENA IGNEZ por Luz nas trevas – a volta do Bandido da luz Vermelha. Adaptado da Obra “Luz nastrevas – a volta do Bandido da Luz Vermelha” de Rogério Sganzerla, por LUZ NAS TREVAS – A VOLTA DO BANDIDO DA LUZ VERMELHA

LUSA SILVESTRE E MARCELO RUBENS PAIVA por E ai… Comeu? Adaptado da obra teatral “E ai…Comeu?” de Marcelo Rubens Paiva, por E AÍ… COMEU?