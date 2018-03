A lei não manda os serviços telefônicos das empresas atenderem em no máximo 1 minuto? Tente falar com a Receita Federal no 146… Interessante saber quem terá coragem de multá-la

É proibido fumar em lugares públicos no Estado de São Paulo. Diz o aviso que eu li e a lei aprovada ontem…

É uma excelente contribuição para o aquecimento global. Nossas máquinas de levar roupa receberão uma folga, depois de restaurantes, bares e boates. Nossos cabelos então… O problema será a quantidade de gente nas calçadas fumando. E as bitucas no chão. A nova lei deveria obrigar a instalação de cinzeiros nas portas de ambientes fechados.

Hoje tem NAVALHA NA CARNE no Espaço Fábrica, teatro charmoso e bem equipado da Avenida Consolação. Muitos pensam que é difícil estacionar nele. É moleza. Tem uma ruazinha antes com vários estacionamentos.

Recomendo esta montagem de Plinio Marcos digna e pulsante. Especialmente por causa do elenco que não tem medo de mergulhar na crueza do texto do meu grande ídolo e amigo: GERO CAMILO, GUSTAVO MACHADO e a minha estrela e musa PAULA COHEN. Ainda deve ser permitido fumar no lobby do teatro. Espera-se a sanção do governador; batalha perdida.

E depois, CURTA NA PRAÇA, projeto que exibe no ESPAÇO PARLAPATÕES curtas brasileiros. Servem caipirinha de graça, lembra Mario Bortolotto. Depois dos filmes, óbvio.

Hoje às 23h tem ILHA DAS FLORES, curta de Jorge Furtado que marcou sua presença na retomada, influenciou o cinema brasileiro e não perde o encanto e a inovação. Um clássico do cinema nacional. Que vale a pena ser visto e revisto. Bora…