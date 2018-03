SANILIZANTE SEM ENXÁGUE.

Alguém sabe o que significa isso? Nem tem no Aurélio

Pois este treco está ao lado de uma pia num banheiro do UNIBANCO ARTEPLEX do SHOPPING BOURBON. Enfiei a mão, e não aconteceu nada. Não sei se me sanilizei ou não.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mais um para a lista.