Aberrações

O mundo está de ponta cabeça. Não são apenas as calotas polares e geleiras que têm sido afetadas pelo aquecimento global. A criatividade humana extrapola limites e busca soluções, para fugirmos do desequilíbrio natural.

A vida sexual dos animais também parece fugir do controle darwinista. A internet e as redes sociais não têm nada a ver com isso. Nem a lei de cotas.

A libido da vida selvagem chegou a um ponto em que espécies concorrentes estão procriando seres nunca antes vistos, intrigando cientistas.

Uma nova fauna ocupa a nossa flora. Como:

GATESQUILO



ÁGUIA MELHOR AMIGO DO HOMEM



MACACOCÃO



GALOCÃO



LEÃOGURU



URTIGRE



JACARÃ



+++

Enquanto isso, animais vêm sendo molestados em seu habitat natural pela nossa pujança desenvolvimentista e necessidade de abrir novas frentes. Não é obra do PAC:

+++

Porém, há aqueles que preferem ver seu animal de estimação bem confortável, nem que seja para sacrificar o carro Mille da família. Com IPVA em dia.

+++

E atores da Praça Roosevelt invadem o Rio de Janeiro na próxima semana. Estreia dia 13/10 A NOITE MAIS FRIA DO ANO no Teatro Poeira, em Botafogo.

Ficará as terças e quartas, às 21h. Até meados de novembnro.

MARIO BORTOLOTTO, ALEX GRULI, HUGO POSSOLO e PAULA COHEN encenarão com um incorrigível sotaque paulista uma peça que se passa num quiosque do Leblon. Na noite mais fria do ano.