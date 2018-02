A roupa da direita

A direita ganhou conforto, acabamento de qualidade, em tecido leve, macio e confortável.

São camisetas em, P, M, G e G+ com os dizeres:

COMUNISMO MATA, que vem em tom cinza

MAIS MISES, MENOS MARX, vem em tom gelo

REACIONÁRIO, CONTRA TUDO O QUE NÃO PRESTA

IMPOSTOS TORNAM A VIDA AINDA MAIS DIFÍCIL

LIVRE MERCADO

LIBERDADE E PROPRIEDADE

MENOS ESTADO MAIS LIBERDADE

Algumas não fazem sentido, como: NÃO EXISTE ALMOÇO GRÁTIS

Precisei do Google pra descobrir que Mises é Ludwig von Mises, economista e filósofo austríaco, nascido em 1881, teórico da liberdade econômica, um ícone do movimento anticomunista: desenvolveu uma teoria sobre a impossibilidade do cálculo econômico no socialismo.

Saiba tudo pelo site: http://www.vistadireita.com.br/

Pela internet, a direita pode agora comprar camisetas do grupo de SC, que se diz:

“Somos você falando, somos sua expressão da verdade, somos o lado que vê. Nós, da Vista Direita, desejamos oferecer não apenas uma camiseta ou uma estampa criativa, mas também uma forma de expressar aquilo que você e eu acreditamos. Com alta qualidade, acabamento e cuidado em cada detalhe, somos a opção que faltava para todos os amantes da verdade, livre iniciativa e liberdade.”

Frete grátis para compras de mais de R$ 120.

Será que estão em dia com os impostos?