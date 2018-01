A revolução no futebol brasileiro

A Copa foi um fracasso para a Seleção Brasileira.

Aeroportos melhoraram. Alguns ainda estão incompletos.

Um legado foi o que mais decepcionou: trens, metrôs, trem-bala, ligações com aeroportos, VLTs, muito pouco foi entregue.

Mas o maior legado foram as Arenas.

Não todas. Como era esperado, a de Manaus, Cuiabá e Natal, cidades sem times nas principais competições, continuam no breu.

Dinheiro jogado fora, dirão alguns.

Porém, uma revolução chega aos campos.

Famílias, crianças, mulheres e idosos voltaram a ser vistos nas arquibancadas, festejando e torcendo.

Fruto de mais conforto, lugar numerado, estacionamento dentro, comida decente. E de um público protegido da chuva.

Campos com telões e sem alambrado, as grades que separam profissionais do público, não registraram UMA invasão, o que era o mais temido pela crônica esportiva.

Profissionais que, aliás, podem trabalhar enfim com segurança.

As brigas dentro das arenas são raras.

E, o mais importante: a média ($$$) de público pagante nos 380 jogos do Brasileirão aumenta a cada ano.

Em 2011: 4.075.878

Em 2012: 4.931.400

Em 2013: 5.681.355

Em 2014: 6.208.190, já com arenas novas

Faltam ainda 100 jogos para terminar o campeonato de 2015.

O público pagante total já está em 4.751.642.

Se continuar assim, pode-se projetar para um público total maior que 6.447.700.

60% a mais que em 2011.

Do Brasileirão.

Tem ainda os regionais, Libertadores, Copa do Brasil e outras competições.

A lembrar que duas dessas arenas inauguradas há pouco mais de um ano, a Alianz Parque, do Palmeiras, e a do Grêmio, nada têm a ver com a Copa.

Que ótimo investimento.

Se contar os impostos recolhidos, em anos começará a dar lucro para a União.

Precisamos de uma Copa do Mundo para entender como funcionam os princípios básicos do capitalismo: investe, que tem retorno.

Na média de público pagante, o FLAMENGO sai na frente

Média Total

1 Flamengo-RJ 33.689 471.647

2 Palmeiras-SP 32.244 451.421

3 Corinthians-SP 30.883 432.356

4 Grêmio-RS 26.050 364.705

5 Atlético-MG 24.861 348.057

Em renda líquida ganha o Palmeiras:

Média Total

1 Palmeiras-SP 1.532.985,44 21.461.796,14

2 Corinthians-SP 1.101.707,69 15.423.907,69

3 Grêmio-RS 785.633,27 10.998.865,74

4 Flamengo-RJ 453.651,82 6.351.125,49

Em renda bruta também:

Média Total

1 Palmeiras-SP 2.164.740,45 30.306.366,24

2 Corinthians-SP 1.788.672,45 25.041.414,33

3 Flamengo-RJ 1.495.661,79 20.939.265,00

4 Grêmio-RS 959.075,07 13.427.051,00

5 Atlético-MG 893.395,25 12.507.533,50

Então os dados mais interessantes. A média por jogo em estádios utilizados no campeonato, ou Arena.

Os novos então entre os oito primeiros.

Média Total Renda Bruta R$ Jogos

1 Allianz Parque-SP 33.090 430.164 29.334.891,24 13

2 Arena Corinthians-SP 32.478 422.212 24.539.915,33 13

3 Mané Garrincha-DF 31.594 94.781 5.875.771,00 3

4 Mineirão-MG 26.908 457.438 15.451.915,29 17

5 Arena do Grêmio-RS 26.050 364.705 13.427.051,00 14

6 Arena Pernambuco-PE 24.261 145.567 4.916.755,00 6

7 Maracanã-RJ 23.500 751.994 29.557.415,00 32

8 Arena das Dunas-RN 22.825 22.825 1.639.485,00 1

9 Morumbi-SP 22.082 309.150 8.517.334,00 14

10 Pacaembu-SP 21.257 21.257 971.475,00 1

11 Beira-Rio-RS 17.795 249.132 6.666.270,00 14

12 Arena da Baixada-PR 16.615 215.997 5.147.565,00 13

São dados publicados hoje, 1 de outubro, no site de estatísticas SrGoool.