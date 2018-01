A renascença da televisão?

Na cerimônia do EMMY 2017, exibida ontem, ela foi celebrada.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na cerimônia transmitida.

Onde estavam melhor soap opera, cobertura jornalística, enlatados, esportes, programa de culinária, aquilo que empurra o trem chamado grade televisiva?

O que lembra a velha televisão, ficou para uma cerimônia à parte.

O que lembra o glamour de Hollywood e do cinema, foi apropriado. Grande paradoxo.

Nunca tanto conteúdo inédito foi lançado num ano apenas: 420 entre séries, filmes e programas.

Rolou até uma ironia com o meio que mais sofre com o boom da televisão, o mercado exibidor de cinema.

O apresentador da cerimônia, Stephen Colbert, que perdeu o prêmio de apresentador para John Oliver, que pode ser visto pela GNT, soltou, diante do auditório lotado:

“Quanta gente aqui hoje. Mais gente aqui do que nas salas de cinema deste verão.”

A multiplicidade de plataformas é a responsável pelo renascimento da indústria fonográfica e, agora, da televisão.

E pode ser a salvação de toda indústria bombardeada pela tecnologia da informação.

Vê-se TV em TVs, computadores, laptops, celulares, tablets, no busão, no metrô, na academia, no avião, na sala de espera, na praia…

Vítimas: cinemas tradicionais.

A excelência do conteúdo concorrendo ontem era também inédito.

A parceria com o cinema virou casamento de papel-passado.

Nicole Kidman e Roberto de Niro estavam na primeira fila, dividindo ombro a ombro espaço com Ophra (que apresentou o prêmio principal) e a recordista Julia Louis-Dreyfus, que venceu seis EMMYS consecutivos, a maravilhosa Elaine Benes e atual Vossa Excelência Selina Meyer.

A Casa Branca virou tema.

Não só em SNL e Veep, os grandes premiados (sem contar House of Card, que injustamente não levou nada).

Foi lembrado que Trump, o atual presidente, do meio, nunca ganhou um EMMY, e que talvez tudo teria sido diferente se tivesse ganho; cujo rancor contra a classe artística é evidente.

HBO (com 28 estatuetas) e Netflix (com 20) foram as grandes vencedoras.

A série Big Little Lies papou tudo, ator, atriz, roteiro. Justíssimo.

O novo canal de streaming Hulu, com dez, a surpresa.

As redes ABC (com 7) e NBC (com 15) e FOX (com 5) não foram mal.

Black Mirror, surpresa, ganhou dois prêmios. Agora que é co-produzida pela Netflix, está entre as grandes.

The Handmaid’s Tale, que no Brasil não vemos (é do streaming Hulu, não disponível para nós, e sem previsão para estrear por aqui) foi a grande vencedora em série dramática, superado Westwold, que não ganhou nada assim como Stranger Things, a queridinha do público.

Elisabeth Moss, a protagonista Peggy de Mad Men, foi indicada muitas vezes, mas ganhou só agora, protagonizando Hadsmaid’s Tail.

The Crown, a favorita, ganhou só como ator coadjuvante, o veterano John Lithgow, que no discurso dedicou ao seu personagem e a falta que ele nos faz, Churchill.

E a diversidade foi celebrada. Pela primeira vez, uma afrodescendente ganhou o prêmio de melhor roteirista, melhor ator foi para um negro, assim como direção, os trans foram homenageados, mulheres pediram melhores papeis. Como manda o bom-senso.