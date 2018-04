A NOITE MAIS FRIA

Minha peça fica só mais 3 semanas em São Paulo, no Espaço Parlapatões, terças e quartas. Hoje é dia [R$ 15 e R$ 30].

Palhinha:

DAN [para platéia]

Como você faz pra esquecer alguém? Bebe? E adianta?

Entra Carol e faz yoga.

DAN

Eu olhei. Que momento. ELA fez a saudação.

CAROL

No que eu pensava? O que para mim é o amor? Estamos presos a ele. Acordo e vem na cabeça: “Hoje, vou encontar o amor”. Tanta coisa, mas sempre o amor em primeiro. É medo da solidão do domingo, de ser colocada na fogueira: a encalhada? É medo do inverno, não ter companhia nos cinemas, estourar o champanhe no Réveillon e não ter quem beijar: feliz ano novo! É medo de envelhecer isolada do mundo, do cinzeiro estar sempre no mesmo lugar, de eu engasgar com um caroço e cair dura no chão sozinha. Este carinha é novo.

Dan faz saudação. Ela faz tudo errado. Ele tenta imitá-la e desconfia que ela está errada, já que ela se entorta toda. As posturas vão ficando difíceis, ela se enrola mais, até ficar totalmente presa. Dan vai ajudá-la.

DAN

Você está bem?

CAROL

Estou o quê?

DAN

Acho que entrou uma frente fria.

CAROL

Vou entrar numa fria?

DAN

Acho.

CAROL

Você se acha…

DAN

Me acho o quê?

CAROL

Se acha se achando. Não acha?

DAN

Não acho nada. Você acha?

CAROL

Que você se acha? Acho.

DAN

Por quê?

CAROL

Sabe que acho que a gente vai se dar bem?

DAN

É?

Eles dançam, como se estivessem numa festa e namorassem.

CAROL

Sabe que gosto do seu humor, do seu cheiro, do seu jeito de lavar as mãos, abrir um vinho, me tocar, me beija. Sabe que gosto do jeito que me olha. Me come!

DAN [pra platéia]

Temos tantas afinidades. Usamos o mesmo hidratante, aceto balsâmico na salada. Temos conta no mesmo banco. Vivemos no mesmo planeta.

CAROL

Tem certeza de que não sou lunática?