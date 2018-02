A marca de vinho do Galvão

Galvão Bueno apresenta quinta-feira, 2 de outubro, a partir das 20h, para convidados, os rótulos de sua marca de vinho.

Num em evento promovido pelo Circuito Cyrela by Pininfarina.

É isso mesmo que você leu.

Galvão Bueno apresenta a convidados os rótulos de sua marca de vinho.

Não se chama VAI QUE É TUA, mas originalmente Bueno Wines (vinícola criada por Galvão Bueno).

O Circuito Cyrela by Pininfarina acontece na Rua das Fiandeiras, 705, Vila Olímpia.

A Bueno Wines produz seis rótulos. Não é piada não:

tinto Bueno Paralelo 31

espumante Bueno Cuvée Prestige

Bellavista Estate Pinot Noir

Bellavista Estate Sauvignon Blanc

e italianos Bueno La Valletta Sangiovese e Bueno-Cipresso Brunello di Montalcino, produzidos na região da Toscana, frutos de uma parceria com o winemaker Roberto Cipresso.

Foi o Galvão Bueno quem idealizou a criação dos vinhos.

E ele estará presente no Circuito Cyrela by Pininfarina, espaço criado pela Cyrela para promover um empreendimento residencial de luxo projetado numa parceria com o escritório de design italiano, Pininfarina, sim, aquele.

Pode, Arnaldo? Pode…

Enquanto o Levy Fidelix não lança a pinga:

Vou abrir um Bueno Cuvée no próximo jogo da seleção.

Quem sabe dá sorte.