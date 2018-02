a magrelinha do ano

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Emily Ratajkowski, nascida em 7 de junho de 1991, foi eleita A MULHER DO ANO pela revista Esquire.

Que elegeu a irreverência.

Uma barbada.

A revista escolheu a musa do clipe justamente censurado pelo YOUTUBE – de Robin Thicke, que virou hit.

É o clipe mais picante dos últimos tempos.

Emily há 4 anos era apenas uma atriz garotinha coadjuvante em iCarly, série de TV infantil da o Nickelodeon no ar de 2007 a 2012.

Já está escalada para atuar no próximo filme do genial David Fincher [SEVEN, CLUBE DA LUTA E REDE SOCIAL].

Atuará com Ben Affleck em GONA GIRL, adaptação do best-seller Garota Exemplar [história de um marido cuja esposa desaparece no quinto aniversário de casamento].

Gone Girls está sendo rodado. Deve ser lançado apenas em outubro de 2014.

Apesar do sobrenome difícil de memorizar, Emily nasceu em Londres.

A inglesinha não alimentou sua carreira de atriz infantil. Posou nua para GQ americana e Treats Magazine, sem contar a aparição no clipe Blurred Lines do Thicke.

Doidinha. Saudável. De bem com a vida. Linda como poucas.

Magra demais, para alguns.

Mas charme transbordando.

Vai longe, a MAGRADELÍCIA…