Chama-se CHARON.

Foi filmada pelo telescópio da sonda The New Horizonts, que chegará no planeta que muitos não consideram planeta em 2015.

E revelada pela NASA.

No fim do mundo tem uma lua.

A lua do fim do mundo.

A, não, uma das. A maior. Que gira a 18 mil quilômetros do planeta.

Plutão tem 5 luas!

É pequeno mas bem acompanhado.