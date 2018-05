a grama cresce

O Hight Line é um dos parques mais bem sacados que existem.

Quando vc pensa em readaptar o entulho urbano.

Sobre um elevado em que passava uma linha de metrô desativada.

Uma, não, duas, pois ele será aumentado para outra linha.

No coração de Nova York, com vista pro Rio Hudson.

Vc já deve ter ouvido falar dele.

Estive lá na inauguração em 2009 e voltei agora.

Porque ele aumentou de tamanho e a grama cresceu.

A SONINHA tá louca pra transformar o MINHOCÃO num parque semelhante.

Apoio totalmente.

Achava que ninguém usava o MINHOCÃO como área de lazer [fecha às noites e aos fins de semana]

Que nada, a galera local lá usa muito, anda de bike, skate etc.

O interessante é que, dependendo da configuração, uma bela mata e árvores podem crescer sobre o asfalto.

Saca só o ANTES e DEPOIS:

2009





2011

+++

Estão todos comentando.

Mas não foi nada demais.

Ela só veio me pedir para trocar 50 dólares.

Falei, Claro, gata, você quer em nota de 1?

Levou a roupa para lavanderia.

E depois voltou ao poster.

Ficaram chocados pois estava com a saia transparente?

Mas e o poster em todos os pontos de ônibus da cidade?

Mamãe me ensinou a ser gentil com as damas.

Especialmente as desagasalhadas.

Afinal, ela não é mais uma criança.

E o vento encanado de Nova York…