A beleza oculta

Quem viveu em São Paulo no passado sabe como esta cidade era linda.

Seu forte não era a natureza, mas uma mistura arquitetura clássica, europeia, ousada, art déco e modernista.

Cidade de muitos arquitetos, artesões, imigrantes estrangeiros e farta grana.

Além de uma rede de boas escolas de arquitetura, como a FAU.

Quem vive em São Paulo há tempos se lembra do Auto Posto São Paulo, construído pelo escritório de arquitetura Severo & Villares, no começo da Avenida do Estado – parque Dom Pedro, com a rua Comendador Assad Abdalla (antiga rua Ceres).

A foto foi postada pelo jornalista Flavio Gomes.

Ele está lá. Mas não está.

O jornalista, fotógrafo e pesquisador apaixonado por São Paulo, DOUGLAS NASCIMENTO, que edita o site São Paulo Antiga e é membro do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo (IHGSP) convida a conhecermos postos antigos da cidade:

Foi quem descobriu o Posto atrás de tapumes e puxadinhos.

Dá pra ressuscitá-lo?

Dá.

Compare: