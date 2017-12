Marcelo Rubens Paiva

A pegadinha do ano

The Shed at Dulwich é o melhor restaurante de Londres, segundo o site Trip Advisor. Vírgula. Na verdade, ele não existe. Foi uma piada do “crítico gastronômico”, Oobah Butler. Fez um logo. Criou um cardápio de mentira: https://www.theshedatdulwich.com/ Inventou pratos absurdos, fotografou, não deu o endereço, apenas informou que era ao sul