Woody Allen, bom de público

Recebo, com alegria, a notícia de que Meia Noite em Paris, o mais recente filme de Woody Allen, está indo muito bem de bilheteria. De acordo com a assessoria de imprensa, o filme aumentou em 12% seu público em relação à semana anterior, quando o que se espera é queda de uma semana para outra.

Ou seja: mais pessoas estão descobrindo o filme e o boca a boca está funcionando. As pessoas veem e recomendam aos amigos. Com isso, forma-se um círculo virtuoso. Quando isso acontece com uma obra de inteligência há motivos para comemorar. Nem tudo está perdido, como sustentam os apocalíticos.

Nesse ponto, me lembro de Ariano Suassuna. Ele costuma dizer que o cachorro tem a má fama de gostar só de osso. “Ofereçam ao cachorro um filé mignon e vão ver se ele não prefere a carne!”, diz o mestre.

Verdade. Quando você só oferece porcaria ao público, não deve se surpreender com o seu (mau) gosto. Se o biscoito fino for ofertado com competência, ele também terá seus consumidores.