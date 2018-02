Whiplash, a militarização da música

Rapaz decide tornar-se um grande baterista. Para isso, procura a

melhor escola de música de Nova York e submete-se a um mestre

perfeccionista, violento e sádico. Eis aí o mergulho de Whiplash – em

Busca da Perfeição no mundo do jazz.

O subtítulo brasileiro não está aí por acaso. Andrew Neiman (Miles

Teller) é um jovem ambicioso que persegue a perfeição. Para seu azar,

ou sorte, depara-se com um professor cujo padrão de exigência nunca é

satisfeito – Fletcher (J.K. Simmons). O relacionamento entre ambos é

um embate. E, nesse sentido, Whiplash é muito mais um filme sobre a

competição do que sobre a música. Embora nele haja muita música e de

excelente qualidade, pela estrutura poderia ser uma história de

beisebol, basquete ou futebol americano. Daria no mesmo.

A ideia que ronda a cabeça do diretor Damien Chazelle, em seu segundo

longa-metragem, é a de que vale tudo na busca por essa hipotética

perfeição. Estímulos, elogios e tapinhas nas costas só atrapalham. A

ascensão ao cume só é possível por uma pedagogia da porrada,

construída à base de pressão, tabefes para marcar o ritmo, e sangue,

fluido que se vê com inusitada frequência e quantidade em obra

pretensamente musical.

O que se pode dizer é que a excelência em qualquer arte só se atinge

mesmo à custa de imenso sacrifício. Não se sabe como Furtwangler ou

Karajan ensaiavam suas orquestras, mas não deviam ser muito mais

gentis que o celerado Fletcher. Só que este tem um lado caricato e se

esquece de detalhe que por certo não escapava aos maestros. A grande

música pode ser resultado de esforço e sacrifício, mas é também fruto

de inspiração, delicadeza, sentimento. E inteligência. No caso

particular do jazz, aspira a ser, no fundo, uma imensa experiência

libertadora.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Toda essa vertente mais sutil e espiritual da música encontra-se

ausente do aeróbico Whisplash. No entanto, o duelo entre aluno e

professor não deixa de ser empolgante, em especial pela qualidade dos

dois atores. A música que se ouve nos ensaios é formidável e, em

parte, foi composta especialmente para o filme. Mas é ao som do

clássico Caravan, de Duke Ellington, que acontece o melhor momento,

quando o duelo enfim se torna duo.