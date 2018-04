GRAMADO

Depois da exibição dos dois primeiro filmes do festival, fomos tomar uma sopa de capelleti na Churrascaria Três Reis, que fica ao lado do cinema. Favorita dos cineastas, a Três Reis já assistiu a muita reclamação sobre a crítica e a terríveis conspirações de gênios incompreendidos. Enfim, histórias do festival. Fato é que, logo depois de nos acomodarmos à mesa, entrou no restaurante o Walmor Chagas e foi aplaudido por todo mundo.

Grande Walmor. Quem se esquece dele em São Paulo S/A, de Luís Sérgio Person, um dos maiores filmes do cinema brasileiro? Naquele tempo (São Paulo S/A é de 1965), Walmor era um jovem. Vivia, como nenhum outro poderia ter feito, o rapaz ambicioso, que a cidade devora. O homem atormentado que deseja sair de São Paulo – e não consegue. Agora Walmor é um velho. Magnífico velho em sua interpretação de Bruno Stein no filme de Paulo Nascimento, o único diretor gaúcho em competição. Uma Valsa para Bruno Stein é baseado no livro de Charles Kiefer e foi filmado em Caçapava do Sul. Região bonita, mas também um tanto árida, pelo menos pelas imagens que vemos do filme. Lá vivem o patriarca Bruno Stein, sua nora (Ingra Liberato), a neta, que deseja ir para a cidade grande, os trabalhadores, um estranho que chega para trabalhar na Olaria do velho Stein.

Muita gente não gostou do filme. Eu, com reservas, gostei. Não apenas pelo trabalho de Walmor, mas pelo ambiente de tensão erótica reprimida tão bem captado pelo diretor. Já se disse – e eu mesmo disse muitas vezes – que um dos problemas do cinema brasileiro é que não confia nas imagens e tenta dizer tudo. Desse modo, os diálogos em excesso se sobrepõem às imagens e a redundância toma conta de tudo. Uma Valsa para Bruno Stein tenta evitar essa tendência. E não é sempre que consegue. Mas há essa rarefação que todos pedimos ao cinema brasileiro. Essas coisas não-ditas e que às vezes se resolvem melhor com um olhar ou uma expressão facial do que com palavras. Que se resolvem melhor na disposição das imagens e na fotografia que nas palavras dos personagens. Se tivesse sido mais enxuto também com a trilha sonora (por vezes boa, por vezes excessiva) teria feito um filme mais incisivo. Mas é um bonito trabalho, que quaaaaase…chega lá.