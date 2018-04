Viva Zezé Motta

GRAMADO – Fiquei comentando Deserto Feliz e deixei de falar na bela homenagem prestada a Zezé Mota, a atriz inesquecível de Cacá Diegues em Xica da Silva, que ganhou o troféu Oscarito do Festival de Gramado. Zezé trabalhou em mais de 30 filmes e é uma pessoa adorável. Tive o prazer de conviver com ela dois anos atrás, quando juntos fizemos parte do júri aqui do Festival de Gramado. Aliás, a experiência do júri foi muito chata, por motivos que não vêm ao caso. Mas ter conhecido Zezé compensou todo o resto. Ela é simples, alegre, próxima das pessoas. Dotada dessa qualidade rara em tempos tão estressados – senso de humor.

Enfim, na homenagem, Zezé, que além de atriz, é também cantora, disse que se sentia em estado de graça quando atuava e também quando cantava. D maneira singela, ao receber seu prêmio, agradeceu cantando. E nos deixou a todos, também, em estado de graça, ao interpretar, a capela, o antológico O Poder da Criação, de João Nogueira e Paulo César Pinheiro. É um dos sambas (relativamente) recentes que mais me encantam. A interpretação de João é memorável, assim como a de Martinho da Vila, num CD em que Martinho canta apenas músicas que não são de sua autoria.

Mas a singela leitura de Zezé foi aquela que me conduziu ao osso, ao nervo do samba que, na verdade, é uma interpretação e uma homenagem a todo aquele que tenta criar alguma coisa na vida. Foi muito emocionante.