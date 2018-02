Violeta vai para o Céu vence o Cine Ceará

Em premiação bastante dividida, quem ficou com o troféu mais importante do Cine Ceará foi o chileno Violeta foi para o Céu, de Andres Wood. O longa conta a vida tumultuada da cantora e compositora Violeta Parra, famosa por canções como Volver a los 17 e Gracias a la Vida. O filme está em cartaz em Sao Paulo. Abaixo, a premiação completa do Cine Ceará 2012.

Prêmios do 22º Cine Ceará

Troféu Mucuripe de Melhor Longa metragem: “Violeta foi para o céu” de Andrés Wood ( 10 MIL DOLARES)

Troféu Mucuripe de Melhor Direção: Claudio Assis por “A febre do rato”

Troféu Mucuripe de Melhor Fotografia: Gaizka Bourgeaud por “Bertsolari” de Asier Altuna

Troféu Mucuripe de Melhor Atriz: Graziela Felix por “Rânia” de Roberta Marques

Troféu Mucuripe de Melhor Ator: Luis Ziembrowski por “Um amor” de Paula Hernández

Troféu Mucuripe de Melhor Roteiro: Eliseo Altunaga, Rodrigo Bazaes, Guillermo Calderón e Andrés Wood por “Violeta foi para o céu” de Andrés Wood

Troféu Mucuripe de Melhor Edição: Andrea Chignoli por “Violeta foi para o céu” de Andrés Wood

Troféu Mucuripe de Melhor Trilha Sonora Original: Jorge Du Peixe por “A febre do rato” de Claudio Assis

Troféu Mucuripe de Melhor Som: Nerio Barberis e Santiago Arroyo por “Prazo de validade” de Kenya Márquez

Troféu Mucuripe de Melhor Direção de Arte: Juan Carlos Azevedo por “Em nome da filha “ de Tania Hermida

Júri oficial consituido por Alberto Durant (Perú), Nelson Wainstein (Uruguai), Ana Maria Bahiana (Brasil) Irma Dulmers (Holanda) Alexis Grivas(Grecia)

Troféu Mucuripe de Melhor Curta metragem: “Os lados da rua” de Diego Zon (ES)

Troféu Mucuripe de Melhor Direção: Roberval Duarte por “Santas” (RJ)

Troféu Mucuripe de Melhor Roteiro: Luiza Favale, Marcus Vinicius Vasconcelos, Nádia Mangolini e Vanessa Reis por “Realejo” (SP)

Troféu “Mucuripe” à melhor produção cearense: “Querença” de Iziane Filgueiras Mascarenhas

Troféu Oscarito (Prêmio da Câmara Municipal de Fortaleza): Claudio Assis por “A febre do rato”

Prêmio BNB (melhor filme com temática nordestina). “Rânia” de Roberta Marques

Prêmio da Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine):

Pelo roteiro engenhoso, pela evolução do arco dramático e pelo homogêneo trio de protagonistas, o prêmio da crítica de melhor longa vai para

Longa : “Prazo de Validade”, de Kenya Márquez (México)

Pela combinação rigorosa entre técnica e discurso, pelo diálogo feliz da fotografia com as artes plásticas, o prêmio de melhor curta vai para:

Curta.: “Dia Estrelado”, de Nara Normande (PE)

Prêmio da Crítica Internacional: “Um Amor”, de Paula Hernández