Dá para fazer de tudo com um clássico da literatura. Adaptá-lo de

maneira tão literal como possível, reinventá-lo com liberdade, ou usar

apenas sua superfície mais óbvia de leitura. É a opção de Rob

Letterman ao trazer para a tela um título famoso da literatura

satírica como As Viagens de Gulliver, do irlandês Jonathan Swift

(1667-1745).

No caso, significa recriar a experiência do heroi em uma de suas

viagens – a mais famosa – quando descobre uma civilização de homens

minúsculos, Lilliput. Pelos seres minúsculos é aprisionado e depois

se torna heroi do local. No caso de Swift, o que havia de corrosivo em

seu livro é que Lilliput era uma versão nada disfarçada da própria

Inglaterra. Tudo nela é ironizado, incluindo a rivalidade extrema com

a França, que produz um estado de guerra sem sentido, de acordo com

Swift.

Num filme de verão, é claro que esse subtexto é limado, embora dele

não esteja ausente de todo aquele pacifismo meio de fachada que é

típico da ala liberal de Hollywood. Mas esse é um detalhe, que vem

enfeitado sob a forma de um número musical. O propósito do filme é

mesmo tomar uma boa e velha história, trazê-la tanto quanto possível

para os dias de hoje e, como o tema se mostra propício, mandar bala

nos efeitos especiais e na tecnologia do 3D.

No fundo, a estrutura da história é a clássica volta por cima do

“loser”, o perdedor, essa palavra que é o pior xingamento que se pode

fazer a um norte-americano. O Gulliver moderno parece ser um deles.

Vegeta na seção de correspondência de uma publicação especializada em

viagens. Vive apaixonado pela editora da revista, mas não tem coragem

de se declarar. É meio gordinho, tímido e engraçado. Gosta de tocar

guitarra-karaokê e é fissurado em seu smart phone. O aparelhinho,

aliás, comparece nas cenas mais improváveis, em merchandising

explícito de determinada marca.

A sátira inventada por Swift possibilita assim que o Gulliver-perdedor

do século 21, o homenzinho humilhado dos escritórios, torne-se um

colosso aos olhos lilliputianos. Agigantado, o fraco passa por

valente. E pode, enfim, celebrar o relativismo de todas as coisas. Num

mundo, eu sou pequeno. No outro, sou gigante. Num terceiro, sou menor

que uma formiguinha. E assim por diante. Então está pronto o cenário

para a redenção, essa outra grande mitologia da cultura

norte-americana, que irriga generosamente o cinema, do westen aos

dramas amorosos. As “mensagens” se enfileiram. Ninguém deseja a

guerra, nenhum emprego é inferior a outro, todos enfim se equivalem

numa sociedade perfeita porque fornece oportunidade a todo mundo. São

ideias, ou melhor, ideais, que vêm embutidos na textura de um filme em

aparência inocente.

Visto apenas como divertimento, Viagens de Gulliver até que funciona

bem. Os efeitos especiais são ok, nada de molde a impressionar, mas

não se expõem ao trash. A não ser, talvez, nas cenas de batalha naval,

quando fica muito visível que os navios são barquinhos de banheira.

Mas isso talvez seja detalhe. Para o que o público infanto-juvenil

deseja, um pouco de diversão e pipoca, o filme não deve decepcionar.

Tivesse um pouco mais de ambição, não iria por isso perder o seu

público-alvo e tiraria melhor proveito da mina de ouro ficcional

legada por Swift.

Para quem se sinta estimulado pelo filme a procurar a obra original,

uma boa notícia: Viagens de Gulliver acaba de ser lançado, com nova

tradução de Paulo Henriques Britto, em edição Penguin & Cia das

Letras. É um desses livros de tamanho médio, gostosos de manejar e

conta com bom aparato crítico. Boas notas explicativas e introdução de

Robert Demaria Jr. e – a cereja do bolo – um luminoso prefácio de

George Orwell, o autor de 1984 e A Revolução dos Bichos.