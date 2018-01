Veneza 2013 – filmetes da Rai e o forfait de Lindsay Lohan

Uma novidade de Veneza 70. Comemorando sua septuagésima edição, a Mostra de Veneza, fundada em 1932, tem apresentado extratos de telejornais de época antes das projeções. Os filmetes são trechos de reportagens sobre um festival de cinema ainda novo em folha e o público tem acompanhado com grande prazer ao ver nas telas figuras nacionais tantos das artes, como Sophia Loren e Vittorio Gassman e políticos como Giulio Andreotti, todos muito jovens.

Uma das atrizes mais esperadas no Lido, a pornô chic Lindsay Lohan, fez forfait. Não apareceu. Seu diretor em The Canyons, Paul Schrader, disse que ela é uma pessoa frágil, tanto como foi Marilyn Monroe. Os motivos da ausência não foram explicados, mas especula-se que Lindsay esteja, mais uma vez, em uma clínica de reabilitação. Bom, mesmo no filme, sua aparência não era das melhores.