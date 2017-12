Vender o sofá

Acaba de sair a notícia que a CBF demitiu o doutor Bernardo Santi, coordenador de doping da entidade e médico do Comitê Olímpico Brasileiro. Ele havia dado entrevistas dizendo que as contusões de Ronaldo se deviam ao regime de fortalecimento muscular, à base de “suplementações”, a que o jogador fora submetido no período em que jogou no PSV, da Holanda, de 1994 a 1996.

Como se lembra, Ronaldo, então Ronaldinho, era esguio quando lá chegou, biotipo considerado pouco apropriado para o padrão europeu, que exige “saúde de vaca premiada”, como dizia Nelson Rodrigues.

A demissão do médico me lembra uma velha piada. Quando disseram ao marido enganado que a esposa o traía com o amante no sofá da sala, ele respondeu: “Já tomei providências. Vendi o sofá.”