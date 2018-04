Vencedor de Cannes será visto no Brasil

Eis aqui o comunicado que recebi da Imovision, dizendo que vencedor da Palma e Ouro e outros filmes presentes em Cannes terão distribuição no Brasil. Ótimo, em especial pelo grande Alain Resnais e seu recente As Ervas Daninhas. Vocês não sei, mas quero provar dessa erva. Abaixo, o comunicado.

“Filme vencedor da Palma de Ouro em Cannes 2009, A Fita Branca (Dass Weisse Band), de Michael Haneke, já tem estréia garantida no Brasil pela distribuidora Imovision (a data não está definida). Rodado em preto-e-branco, o longa se passa em um vilarejo na Alemanha pré-Primeira Guerra e, a partir de acontecimentos estranhos que se passam na comunidade local, aborda as raízes dos totalitarismos. Haneke é conhecido no Brasil por seus trabalhos anteriores: Violência Gratuita (1997), A Professora de Piano (2001) e Cachê (2005). A Fita Branca também levou o prêmio FIPRESCI nesta edição do festival.

Outro filme da distribuidora também premiado é o romeno Politist, Adjectiv, de Corneliu Porumboiu, que levou o prêmio FIPRESCI da mostra Un Certain Regard.

Além desses, Alain Resnais, que apresentou Les Herbes Folles (As Ervas Daninhas, título provisório), recebeu o prêmio especial do júri pelo conjunto da obra.”