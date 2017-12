BRASÍLIA

Leonardo Lacca, num primeiro momento, ficou inconformado com a vaia ao seu filme Décimo Segundo. Teimoso, permaneceu para checar as reações na segunda sessão, que começa perto da meia-noite no Cine Brasília. Ouviu outra vaia, tão grande quanto a primeira. “Para registro, gravei-a no celular”, disse. Ter fairplay é a melhor coisa do mundo. E faz bem à saúde.