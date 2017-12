Essa para mim é a maior bomba do final de semana: Urso de Ouro em Berlim para Tropa de Elite, depois do filme de José Padilha ser recebido com muita reserva pela crítica européia e americana. Acho que ninguém acreditava nas chances do filme. Fiquei pasmo quando abri o portal do Estadão e li. Vocês, o que acham?

Adendo: o cinema brasileiro já foi muito premiado no exterior. Mas prêmio principal, nos festivais de primeira linha (Cannes, Veneza e Berlim), ganhou apenas três vezes: Palma de Ouro em Cannes para O Pagador de Promessas, de Anselmo Duarte (1962)

Urso de Ouro em Berlim para Central do Brasil, de Walter Salles (1998) e

Urso de Ouro para Tropa de Elite, de José Padilha (2008)

Essa raridade dá idéia do valor do prêmio.

Outros brasileiros premiados:

Os curtas-metragem Café com Leite, de Daniel Ribeiro, e Tá, de Felipe Sholl, levaram o prêmio na categoria temática infanto-juvenil e gay.

Sandra Kogut recebeu uma menção honrosa pelo seu longa-metragem Mutum, inspirado na obra Campos Gerais, de Guimarães Rosa.

Premiação completa:

Urso de Ouro

Tropa de Elite, de José Padilha

Prêmio Especial do Júri

Standard Operating Procedure, de Errol Morris (EUA)

Urso de Prata de Melhor Diretor

Paul Thomas Anderson, por Sangue Negro (EUA).

Urso de Prata de Melhor Ator: Reza Najie por Avaze Gonjeshk-ha, de Majid Majidi (Irã).

Urso de Prata de Melhor Atriz:

Sally Hawkins, por Happy-Go-Lucky, de Mike Leigh (Inglaterra).

Urso de Prata de Melhor Roteiro:

Zuo You’ (In Love We Trust), de Wang Xiao Shuai (China).

Urso de Prata pela Contribuição Artística:

Sangue Negro (EUA).

Prêmio Alfred Bauer:

Lake Tahoe, de Fernando Eimbcke (México)

Prêmio da Crítica Internacional FIPRESCI:

Lake Tahoe, de Fernando Eimbcke (México).

Prêmio Anistia Internacional:

Sleep Dealer, de Alex Rivera (México-EUA).

Prêmio Geração 14plus:

Café Com Leite, de Daniel Ribeiro (Brasil).