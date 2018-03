O francês Jean-Pierre Jeunet é conhecido por seu estilo maneirista. Ou seja, cheio de detalhes tido como engenhosos, ângulos de filmagem inusitados, personagens fora do eixo, etc. São assim Delicatessen e O Fabuloso Destino de Amélie Poulin, por exemplo. Este Uma Viagem Extraordinária, filmado em inglês, nos Estados Unidos, leva também essa assinatura. Mas não deixa de ter seus momentos de encanto, apesar da estética visual comprometer outros tantos.

A história é a de um pequeno gênio da tecnologia, T. S. Spivet (Kyle Catlett), filho de um fazendeiro e de uma entomóloga, que consegue nada menos que realizar um velho sonho da humanidade – a construção do moto perpétuo. Bem, estamos no território de Jeunet. Assim, a excentricidade genial do garoto é contrapartida para uma família em princípio disfuncional. O pai é um caubói fora de época, a mãe, uma pesquisadora frustrada e distraída da família, a irmã, uma adolescente fútil, que só pensa em concursos de beleza.

Leia o texto completo:

