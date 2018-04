Uma bela noite de cinema

GRAMADO – A boa surpresa foi o longa uruguaio El Baño del Papa, de Enrique Fernández e Cézar Charlone. O que prometia ser apenas uma boa piada, transforma-se em registro humanista da cidade uruguaia de Melo, próxima da fronteira brasileira. O papa João Paulo II vai passar por lá e os moradores pensam em faturar com a visita. A idéia de construir um banheiro para os visitantes, e lucrar com isso, é de um dos moradores, que sobrevive como sacoleiro trazendo mercadorias do Brasil para o Uruguai. Parece um filme do neo-realismo italiano, com seus personagens populares, e seus pequenos-grandes dramas que consistem em encontrar um meio de sobreviver diante da carência de oportunidades.

Também de certo modo surpreendente é Otávio e as Letras, filme mais maduro de Marcelo Masagão. A visão ainda é intelectualista (mas este não é um defeito) e, ao mesmo tempo, consegue dar mais consistência e emoção aos personagens, seu maior problema em projetos anteriores. Aqui são três esses personagens – o que dá título ao filme, um obcecado pelos símbolos e palavras inscritas na cidade; uma garota que, do seu apartamento, fotografa as pessoas da vizinhança; um taxista, cujo carro tem o estofamento revestido com o mapa de São Paulo e conhece de cor as milhares de ruas da cidade.

Há um sentido poético e suspensivo da significação imediata na maneira como esses personagens se olham entre si e, sobretudo, como se posicionam na paisagem urbana. Os espaços vazios da cidade frenética, filmadas de preferência em horários de calmaria, proporcionam um sentimento de solidão parecido às de pinturas de Hopper. Um filme sobre o qual será preciso falar e escrever bastante. Sobrepor palavras às letras de Otávio.