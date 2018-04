Um gostei/não gostei sobre o Festival de Paulínia 2009

Gostei:

1) Da seleção de longas-metragens. Entre os de ficção: No Meu Lugar, Antes que o Mundo Acabe e Quanto Dura o Amor são os melhores. Deveriam ter concentrado os principais prêmios. Olhos Azuis tem méritos e muitos problemas. O Contador de Histórias é bem-intencionado (às vezes demais). Destinos é inominável. Entre os documentários: Moscou está um (ou dois) patamares acima de todo o resto. Caro Francis abusa da manipulação em favor do personagem. Mamonas, o Doc, é ok, mas não passa disso. Sentidos à Flor da Pele também é ok, mas precisava mais depuração, como quase todo o trabalho de Evaldo. Só 10% É Mentira é o mais bonito, visual e emotivamente. Herbert de Perto diz a que vem, mas não avança muito no retrato do personagem. No todo, boa seleção, com boa quantidade de inéditos, o que está cada vez mais difícil para os festivais.

2) Dos debates, no todo bem conduzidos e esclarecedores, no limite do possível. Em geral, nos festivais os filmes não são debatidos muito a fundo, e este não foi exceção. Contribuem para a falta de profundidade muitas vezes o tempo curto e a falta de preparo de algumas pessoas no público, em especial jornalistas da área, dos quais se poderiam esperar perguntas mais pertinentes e incisivas, quando for o caso. E há também o dado cultural brasileiro, avesso a polêmicas cara a cara. Na internet todo mundo se xinga de maneira gratuita, o que é o reverso da medalha. Mas, face to face, é só badalação. Ainda não chegamos ao nível da controvérsia civilizada.

3) Do show final dos Paralamas, bem oportuno, linkado ao documentário sobre Herbert Vianna. Foi comovente vê-lo no palco depois de ter assistido ao seu drama na tela.

4) Nota 10 para a hospitalidade do pessoal, Ivan, Rubinho e toda a organização, que se desdobraram para nos receber bem e providenciar tudo o que precisávamos.

Não gostei:

1)Do júri, que teve decisões muito fracas, no meu entender. Já fiz parte de júris e sei que as premiações são sempre contestadas. O grave, neste caso, é que o júri tinha excelente material para trabalhar (bons filmes) e deixou escapá-lo entre os dedos. A premiação foi um desperdício.

2)Não gostei da seleção de curtas, fraca na média. Meus destaques positivos iriam para Spetaculum, de Juliano Luccas, Timing, de Amir Admoni e Quem Será Katlyn?, de Cauê Nunes. É pouco

3)Obviamente, o desastre mais marcante foi a cerimônia final. Não toda, é claro, pois foi muito bom que a premiação tenha sido precedida pela exibição de Tempos de Paz, com presença de Daniel Filho, Tony Ramos e Dan Stulbach. Legal. Bom filme, gente famosa, talentosa, bem articulada. A cota de celebs para a noite já estava assim preenchida. Por que, então, inflá-la com o casal de apresentadores que se mostrou completamente por fora do mundo do cinema, não conhecia as pessoas, não sabia pronunciar os nomes, não sabia nada de coisa nenhuma. Não é culpa deles. Despencaram na última noite do festival sem tê-lo acompanhado. Essa ignorância de tudo foi responsável pelas gafes quando foi preciso improvisar, e não as alterações do roteiro, como se desculpou a assessoria de Murilo Benício e Guilhermina Guinle. Esse culto à celebridade foi o maior pecado da organização, que pagou seu preço por ele. Faz parte desse equívoco o “tapis rouge”, com suas arquibancadas em geral desertas para curtir o desfile de celebridades. Eu não sou inocente e sei que a presença dos famosos é uma exigência de patrocinadores, dá visibilidade ao evento, etc. Acontece em quase todos os festivais do mundo. Mas existe o risco real de que elas possam atrapalhar, tirar o foco do cinema e produzir trapalhadas, como aconteceu em Paulínia. Com as celebs é preciso pensar no custo-benefício: botar em cada prato da balança o benefício que trazem e os problemas que provocam. E ver se compensa.

4)Não funcionou deixar a imprensa em Campinas enquanto tudo acontecia em Paulínia. Prejudicou a cobertura e tornou o festival muito cansativo. Isso deve ser repensado para o próximo ano.

Gostei mais ou menos:

1)Da votação da crítica. O resultado foi ok. O procedimento melhorou e não houve aquela aberração do Recife, quando um resultado que não interessava foi mudado, houve outra reunião e virada de mesa. Desta vez, havia um horário pré-marcado, quem estava lá tinha visto todos os filmes e votou, e quem não estava não chiou. É assim que tem de ser. Mas faltou discutir os filmes. E, afinal de contas, é para isso que nós existimos, ou não é? Alegou-se falta de tempo. Mas então isso terá de ser revisto para os próximos festivais. Vamos nos reunir com mais folga para conversar sobre os filmes, sobre o festival como um todo, trocar idéias e, por fim, mas só por fim, votar nos nossos preferidos. Vamos fazer assim já em Fortaleza, que é o nosso próximo compromisso?