Um futebol sem craques *

Se o critério de jogo único das fases anteriores fosse mantido para a final, o Ituano já seria o campeão paulista de 2014. Como vai haver outra partida, é possível que o Santos vire e imponha a lógica de vitória do time grande contra o time pequeno.

Seja qual for o resultado do próximo domingo, a zebra de anteontem já forneceria material para reflexão. Antes do jogo, havia quem esperasse um massacre do Santos, que afinal tem o melhor ataque da competição e é o time mais bem classificado. Mais prudentes, outros previam uma vitória simples do time da Vila que, afinal, jogava contra a melhor defesa do Paulistão, ou Paulistinha, conforme o gosto do comentarista.

Leia a coluna completa aqui:

http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,futebol-sem-craques,1150754,0.htm

* Coluna publicada na seção de Esportes do Estadão