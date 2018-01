Um filme futurista brasileiro?

Amigos, recomendo a leitura de um texto de Mariarosaria Fabris, hoje, no Cultura, sobre um filme brasileiro praticamente desconhecido.

Mariarosaria Fabris

Dentro do ciclo Clássicos e Raros do Nosso Cinema, apresentado pelo Centro Cultural Banco do Brasil e pela Cinemateca Brasileira, desde o dia 26 de dezembro até hoje, está sendo exibido – em programação dupla, junto com Simão, o Caolho (1952), de Alberto Cavalcanti – um filme praticamente desconhecido do atual público brasileiro. Trata-se de Maluco e Mágico, de William Schocair, que a partir do título revela sua filiação ao gênero das comédias malucas, filmes burlescos do período mudo, com suas gagues, pontapés nos fundilhos ou trombadas de traseiros, bordoadas na cabeça, tropeções, tombos, pantomimas, qüiproquós herdados do circo e do teatro popular

