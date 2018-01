Ugo Giorgetti, cineasta historiador

Para falar do trabalho de Ugo Giorgetti, a escritora Rosane Pavam usa dois termos bem precisos, ambos começados por agá – história e humor. Ao termo humor, ela ajunta um adjetivo também muito apropriado: “frio”. E eis aí seu livro O Cineasta Historiador – O Humor Frio e o Filme Sábado, de Ugo Giorgetti (Ed. Alameda), que foi lançado nesta segunda, 21, na Livraria Martins Fontes. O livro, acompanhado do DVD de Sábado, custa R$ 48. Rosane é editora de Cultura da revista Carta Capital. Ugo Giorgetti, considerado o grande retratista de São Paulo no cinema, é cronista do Estado (escreve aos domingos na seção de Esportes).

