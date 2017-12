No Brasil, passamos muito tempo discutindo se Tropa de Elite era fascista ou não. O crítico da Variety liquidou a questão em poucas linhas e concluiu: é fascista, sim senhor, condenando inclusive a narração em off do truculento capitão Nascimento, que não daria ao espectador oportunidade de pensar e tirar conclusões por sua conta. O filme de José Padilha está competindo no Festival de Cinema de Berlim. Leia aqui o artigo (em inglês).

