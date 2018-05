Tropa de Elite 2 consagrado no Grande Prêmio Brasil de Cinema

Deu o que se esperava: Tropa de Elite 2 na cabeça, com os principais prêmios. Oito troféus ao todo, e mais o júri popular deixaram José Padilha blasé. Com tanta consagração parece que fez o Cidadão Kane nativo. Menas, como diria o outro. Mas é claro que o filme tem méritos (muitos) e ajudou a romper o divórcio entre público e cinema brasileiro, batendo o record de Dona Flor e seus Dois Maridos, que parecia imbatível. Não é pouca coisa. Mas tanta unanimidade deu um tom meio murcho ao prêmio que, de surpresa, na minha opinião, teve a vitória do belíssimo documentário de Lírio Ferreira, O Homem que Engarrafava Nuvens, sobre Humberto Teixeira, o doutor do baião. Também a destacar a bela premiação de curtas com Tempestade, Geral e Recife Frio.

Falta ainda mais ousadia na apreciação estética da Academia. Um filme como Viajo porque Preciso Volto porque Te Amo sair de mãos abanando é algo próximo do escândalo. Bom, pelo menos foi indicado. Mas é pouco ainda. A composição da Academia ainda é muito conservadora, muito próxima do mainstream. Precisa abrir-se e arejar-se. Pode muito bem prestigiar o consagrado (como é da natureza das Academias) mas deveria sentir também um certo gostinho pelo risco.

Abaixo, a premiação completa.

Melhor longa-metragem:

“Tropa de Elite 2″

Voto popular – “Tropa de Elite 2″

Melhor documentário:

“O Homem que Engarrafava Nuvens”

Voto popular – “Dzi Croquettes”

Melhor direção:

José Padilha – “Tropa de Elite 2″

Melhor atriz:

Glória Pires – “Lula, o Filho do Brasil”

Melhor ator:

Wagner Moura – “Tropa de Elite 2″

Melhor atriz coadjuvante:

Cássia Kiss – “Chico Xavier”

Melhor ator coadjuvante:

André Mattos – “Tropa de Elite 2″ e Caio Blat – “As Melhores Coisas do Mundo” (empate)

Melhor longa-metragem infantil:

“Eu e meu Guarda-Chuva”

Melhor direção de fotografia:

Lula Carvalho por “Tropa de Elite 2″

Melhor direção de arte:

Adriam Cooper por “Quincas Berro D’Água”

Melhor figurino:

Kika Lopes por “Quincas Berro D’Água”

Melhor maquiagem:

– Rose Verçosa por “Chico Xavier”

Melhores efeitos visuais:

Darren Bell, Geoff D. Scott e Renato Tilhe por “Nosso Lar”

Melhor montagem ficção:

Daniel Rezende por “Tropa de Elite 2″

Melhor montagem documentário:

Raphael Alvarez por “Dzi Croquettes”

Melhor som:

Alessandro Laroca, Armando Torres Jr. e Leandro Lima por ‘Tropa de Elite 2″

Melhor trilha sonora:

Guto Graça Mello por “O Homem que Engarrafava Nuvens”

Melhor trilha sonora original:

Jaques Morelenbaum por “Olhos Azuis”

Melhor curta-metragem ficção:

“Recife Frio” dirigido por Kleber Mendonça Filho

Melhor curta-metragem documentário:

“Geral” dirigido por Anna Azevedo

Melhor curta-metragem animação:

“Tempestade” dirigido por Cesar Cabral

Melhor roteiro original:

Braulio Mantovani e José Padilha – “Tropa de elite 2″

Melhor roteiro adaptado:

Marcos Bernstein – “Chico Xavier”

Melhor longa-metragem estrangeiro:

“O Segredo dos seus Olhos” (Argentina / Espanha), de Juan José Campanella