Tricolor fez o suficiente

Claro que tudo ficou mais leve depois que o Audax começou a ser goleado pelo Sportivo Luqueño. Tirou a pressão do São Paulo. Mesmo assim, acho que nem o mais fanático torcedor ficou convencido com a exibição do time. Tomou um sufoco do Nacional de Medellin no segundo tempo, que só não empatou porque teve um gol indevidamente anulado. Rogério salvou a pátria duas vezes, mas falhou no lance do gol anulado. E o que foi aquela bola atrasada do Richarlyson? Falta de concentração? Enfim, o São Paulo passou para a fase seguinte. Venceu, mais uma vez, com sua jogada única: bola levantada por Jorge Wágner, cabeçada, etc. Precisa render mais caso deseje ir avante na Libertadores.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.