Veja aí o trailer de Lula, Filho do Brasil, de Fábio Barreto. O filme será visto pela primeira vez no Festival de Brasília, em novembro, e estreia no começo de 2010. Mas imagino que, à esta altura do campeonato, já exista quem o ame e quem o deteste. Ou estaria errado?

[kml_flashembed movie=”http://www.youtube.com/v/qg6OGnlqg58″ width=”425″ height=”344″ wmode=”transparent” /]