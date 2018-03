Todo poder a Zé do Caixão

Com a vitória de Encarnação do Demônio em Paulínia, Zé do Caixão volta mesmo à tona. O filme é o fecho de uma trilogia que será apresentada na íntegra e ao longo de três semanas no Espaço Unibanco de Cinema (rua Augusta, 1575). A primeira, À Meia Noite Levarei sua Alma, terá sessão neste sábado, dia 19. No sábado seguinte, virá a segunda parte, Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver. Sessões sempre às 24h, comme il faut. Por fim, dia 2 de agosto, sábado também, será a vez de Encarnação do Demônio. A turma do Espaço entende que Zé do Caixão virou, finalmente, um cult do público jovem? Pode ser. Será interessante ver o tipo de público que irá acompanhar os filmes no cinema da Rua Augusta. Vai ser engraçado.

