Deleuze vive

Outro dia coloquei um post sobre o lançamento do livro A Ilha Deserta, com inéditos e esparsos do filósofo francês Gilles Deleuze, lançado pela editora Iluminuras. Naquela ocasião, destaquei um belo artigo de Deleuze sobre Sartre, que serviu de pretexto para uma discussão sobre o papel do intelectual no mundo contemporâneo. Hoje, o Cultura, do Estadão, dá matéria de capa ao livro, com belo texto de Antonio Gonçalves Filho. Clique aqui para ler. Abraços, bom domingo, boas leituras.

