Uma imagem para a História

Crítico de cinema há tantos anos, aprendi a dar valor à força das imagens. E uma imagem, para mim, define esta eleição, como sua marca registrada. Alckmin, acusado de privatista, veste-se com um macacão com os logotipos de várias estatais e se exibe ao eleitorado. Era o candidato contra si mesmo, lembrando aquela imagem célebre de Jânio, com um pé caminhando numa direção e outro na contrária. Quando vi a foto de Alckmin, em todos os jornais, pensei: “hum, acabou…”

