Diário de Paulínia (1) Primeiros movimentos

Ufa! Só agora encontro um tempinho para respirar aqui em Paulinia. Como (quase) todos os festivais, este também tem uma ocupação do tempo bastante dura para quem quiser acompanhá-lo. Entre filmes, debates, seminários, conversas e jantares, você tem a impressão de que precisaria de um dia de 48 horas para atender a todos os compromissos. Enfim, limito-me aos filmes, que são o que existe de essencial nesse tipo de encontro.

Vida Vertiginosa, Curta de Luiz Carlos Lacerda, o Bigode, que abriu a competição de curtas nacionais em Paulínia, inspirado em contos de João do Rio. Filme de época com algumas passagens interessantes e ousadias, sobretudo temáticas. Na coletiva, destacou-se o ator Ney Latorraca que, falando do seu personagem, diz adorar dar a cara a tapa, no sentido metafórico, é claro. “Que outro ator pintaria a cara de branco e usaria batom como eu neste filme? Não quem tem uma imagem para defender, como Antonio Fagundes ou Marco Nanini. Eu não tenho imagem a defender; quero me queimar, atuar no limite…O filme tem também Paula Burlamaqui, lindíssima em seus figurinos de época.

Caro Francis, documentário de Nelson Hoineff sobre seu amigo Paulo Francis. Poderia ser filme de patota, mas escapa um pouco disso pois as imagens de Francis, dizendo tudo o que lhe vem à cabeça, acabam por entregar um perfil mais completo do personagem do que talvez pretendesse Hoineff. A curva melodramática final (morte da gata de estimação, processo da Petrobras,etc), embalada por Tristão e Isolda, parece feita para deixar uma impressão positiva, acrítica porque banhada de emoção. Mas, como Francis tropeça em seus próprios pés ao longo de todo o filme, o espectador esperto pode tirar suas conclusões, apesar dos comentários dos áulicos, ocupados em apagar qualquer nuance sobre o personagem.

Mamonas, o doc., de Claudio Kahns traz a alegria e a irreverência da banda de Guarulhos que morreu em acidente aéreo no auge do seu (breve) sucesso. Parece que o doc é uma prévia a um filme de ficção sobre Dinho e sua turma. Mas, depois de vê-lo, a pergunta é: para que fazer um filme de ficção sobre aquilo que já está tão bem retratado no documentário?

O Contador de Histórias, longa de Luiz Villaça, ficção sobre o personagem real Roberto Carlos Ramos, garoto de rua que, adotado por uma pedagoga francesa, dá a volta por cima e muda de vida. Torna-se ele próprio pedagogo, vira contador de histórias e é pai de 13 garotos adotados, ex-meninos de rua. Uma vida exemplar, de alguém iluminado, mas num filme que flerta às vezes com a pieguice. Por sorte, entram na linguagem da obra elementos de fantasia visual, maneira de colocar em linguagem cinematográfica algo que o diretor percebeu no personagem real. “Ele usava a fantasia para se abrigar de uma realidade desfavorável”, disse Luiz Villaça. A pedagoga é vivida pela atriz portuguesa Maria de Medeiros, um pouquinho acima do tom, contra o seu costume de atriz contida.

Destino, de Moacyr Góes, co-produção Brasil-China e, até agora, o grande mico do festival. O enredo não tem pé nem cabeça com sua história de crime passional entre imigrantes chineses no Brasil, toques de budismo e redenção familiar. O papel principal é de Lucélia Santos, como a repórter que investiga a história do crime e acaba se envolvendo ela própria na trama. O filme, custa dizer, provoca risos involuntários de tal maneira é tosco com seu merchandising explícito de produtos brasileiros, interpretações constragedoras, falas artificiais, etc. Foi a alegria do grupo de jornalistas presentes ao festival, que não param de “discuti-lo” desde ontem. Virou motivo de chacota. Ok, se era para dar uma colher de chá a Lucélia que, de fato, é uma gracinha de pessoa, por que não colocá-lo numa sessão especial, em horário discreto? Agora, botá-lo na competição, sob o olhar dos jurados, foi um desastre. Bola fora, mas muito fora mesmo da curadoria do festival.