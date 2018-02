Morre Norton Nascimento

Soube logo de manhã que havia morrido o ator Norton Nascimento. Nos obituários, ele é lembrado mais pelos trabalhos na TV, mas Norton foi ator de cinema, tendo interpretado o guerrilheiro Osvaldão no filme Araguaya – A Conspiração do Silêncio, de Ronaldo Duque. Osvaldão era um homem gigantesco, um guerrilheiro mítico daqueles anos. Norton tinha porte físico para interpretá-lo. Teve um problema cardíaco grave, foi submetido a um transplante que o manteve vivo por alguns anos, mas não tantos quanto se poderia esperar. Estive algumas vezes com ele, em festivais de cinema, em aeroportos, coisas assim. Era um homem gentil e generoso. Pena.

