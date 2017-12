Em 1985, o cinesta britânico John Boorman (de Amargo Pesadelo, Excalibur e O Alfaiate do Panamá) veio ao Amazonas filmar A Floresta das Esmeraldas. No elenco, uma adolescente estreante, que depois faria sucesso no cinema e na televisão do Brasil, Dira Paes. Boorman e Dira se reencontram agora durante o Amazonas Film Festival, em sua 4ª edição, que se realiza de 9 a 15 em Manaus. Como diria a Hebe, vejam que gracinha ela está, de índia.

