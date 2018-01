Foto da mãe da menina morta por uma bala perdida no combate entre policiais e traficantes no Morro dos Macacos no Rio. No rosto de Edna Ezequiel, lágrimas e a expressão de desespero. No braço, uma pulseira com as cores verde e amarela e a bandeirinha do Brasil. Sei que isso quer dizer alguma coisa, talvez muita coisa. Mas não ouso adivinhar o que seja.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.