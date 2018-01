Férias…ma non troppo

Amigos, estou entrando em férias no jornal. Mas não pretendo parar com o blog e nem com minha coluna de futebol na seção de Esportes. Quer dizer, postarei, mas na medida das minhas possibilidades. Ponho o carro na estrada e, na bagagem, além de uma montanha de livros, CDs e DVDs, carrego um laptop. Vou para um sítio, tipo spa, no interior de São Paulo, para dar uma repousada. Se tiver conexão, tudo bem, eu vou conversando com vocês. Se não, vocês me desculpem e esperem até uma próxima parada onde haja internet. Abraços. Zanin

