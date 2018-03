Times comuns, jogadores medíocres

No domingo, depois do empate com o Grêmio, Luxemburgo, técnico do Palmeiras, cravou: não existe nenhum grande time no Brasil. Não existe mais aqui nenhum jogador capaz de desequilibrar um jogo. Então, o jeito é somar pontos em casa, com a ajuda da torcida e beliscar uns pontinhos fora, quando o adversário vacilar. É isso mesmo. E deve ser duro para um técnico dizer isso dos seus próprios comandados e do time que ele mesmo dirige. Mas é retrato fiel do futebol brasileiro. Por conta desse nivelamento por baixo, tudo anda embolado, com vários times candidatos ao título. E quatro grandes clubes – Atlético Mineiro, Vasco, Santos e Fluminense – “disputando” uma vaga na segunda divisão. Amanhã, na minha coluna, escrevo sobre isso, dando uma variada sobre o tema “Se falta qualidade, sobra emoção”. Isso basta?

