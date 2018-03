Tatuagem vence o Festival de Gramado 2013

LONGA-METRAGEM NACIONAL

Melhor Filme: “Tatuagem”

Melhor Diretor: Andradina Azevedo e Dida Andrade, por “A Bruta Flor do Querer”

Melhor Ator: Irandhir Santos, por “Tatuagem”

Melhor Atriz: Leandra Leal, por “Éden”

Melhor Roteiro: Domingos Oliveira, por “Primeiro Dia de Um Ano Qualquer”

Melhor Fotografia: Gallo Rivas, por “A Bruta Flor do Querer”

Melhor Montagem: Karim Harley, por “Os Amigos”

Melhor Trilha Musical: Dj. Dolores, por “Tatuagem”

Melhor Direção de Arte: Eloar Guazelli e Pilar Prado, “Até Que A Sbórnia Nos Separe”

Melhor Desenho de Som: Edson Secco, por “Éden”

Melhor Ator Coadjuvante: Walmor Chagas, por “A Coleção Invisível”

Melhor Atriz Coadjuvante: Clarisse Abujamra, por “A Coleção Invisível”

Prêmio Especial do Júri: “Revelando Sebastião Salgado”

LONGA-METRAGEM ESTRANGEIRO

Melhor Filme: “Repare Bem”, de Maria de Medeiro

Melhor Diretor: Roberto Flores Prieto, por “Cazando Luciérnagas”

Melhor Ator: Cesar Troncoso, por “A Oeste do Fim do Mundo”

Melhor Atriz: Valentina Abril, por “Cazando Luciérnagas”

Melhor Roteiro: Cesar Franco Esguerra, por “Cazando Luciérnagas”

Melhor Fotografia: Eduardo Ramirez Gonzalez, por “Cazando Luciérnagas”

Prêmio Especial do Júri: Grupo de Teatro Comunitário Catalinas Sur em “Venimos de Muy Lejos”





CURTA-METRAGEM

Melhor Filme: “Acalanto”

Melhor Diretor: Arturo Sabóia, por “Acalanto”

Melhor Ator: Kauê Telloli, por “A Navalha do Avô”

Melhor Atriz: Léa Garcia, por “Acalanto”

Melhor Roteiro: Francine Barbosa e Pedro Jorge, por “A Navalha do Avô”

Melhor Fotografia: Ale Sameri, por “Arapuca”

Melhor Montagem: Gilberto Scarpa e Vinícius Gotardelo, por “Merda”

Melhor Trilha Musical: Luis Olivieri, por “Acalanto”

Melhor Direção de Arte: Rogério Tavares, por “Acalanto”

Melhor Desenho de Som: Tiago Bela, Rita Zarti, Marcelo Lopes da Silva, por “Tomou Café e Esperou”

Prêmio Especial do Júri: “Os Filmes Estão Vivos”

Menção Honrosa: “Carregadores de Monte”

Prêmio Canal Brasil: “A Navalha do Avô”, de Pedro Jorge

Prêmio Dom Quixote: “Repare Bem”, de Maria de Medeiros

Menção Honrosa: “A Oeste do Fim do Mundo”, de Paulo Nascimento, e “Venimos de Muy Lejos”, de Ricardo Piterbarg

JÚRI DA CRÍTICA

Melhor Curta-metragem: “Os Filmes Estão Vivos”, de Fabiano de Souza e Milton do Prado

Melhor Longa-metragem estrangeiro: “Repare Bem”, de Maria de Medeiros

Melhor longa-metragem brasileiro: “Tatuagem”, Hilton Lacerda