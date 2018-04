Tarantino não vem

Pois é, o Festival do Rio havia anunciado como grande atração a vinda de Quentin Tarantino. Forfait.Ele não vem. Alegou cansaço, excesso de compromissos, essas coisas. Já dizem por aí que foi praga do Festival de São Paulo, que tem a primazia brasileira no “quesito” Tarantino. De fato, foi para Mostra de SP que ele veio muitos anos atrás, então um jovem cineasta desconhecido, com um filme do qual ninguém havia ouvido falar, exceto quem tivesse acompanhado o Sundance. Era Cães de Aluguel.