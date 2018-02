Sofia Coppola ganha o Leão de Ouro

Somewhere, de Sofia Coppola, ganhou o Leão de Ouro do 67º Festival de Veneza. O anúncio foi feito pelo presidente do júri, Quentin Tarantino, sob vaias na sala de imprensa, que assistia à cerimônia em circuito fechado. O filme de Sofia é ok. Mas, de fato, um Leão de Ouro é excessivo. Foi uma “tarantinada” inequívoca, sob a complacência dos outros membros do júri. Tarantino ainda emplacou um Leão de Ouro Especial pelo conjunto da obra para o cineasta Monte Hellman, que foi quem o lançou na carreira de cineasta. Um Leão para sua ex-namorada; outro para seu primeiro protetor. Não está mal, não é?

A premiação seguiu contemplando o gosto de Tarantino. O inventivo Balada Triste de Trompeta (Espanha) deu o prêmio de direção a Alex de la Iglesia, que ainda foi agraciado com o troféu de melhor roteiro, também escrito por ele.

Outro filme, Essential Killing, venceu o prêmio Especial do Júri e também deu a Vincent Gallo o troféu de melhor ator. GAllo não apareceu para recebê-lo. Já a melhor atriz foi Ariane Labed pelo filme grego Attenberg. Ela, de fato, é uma gracinha no papel de uma moça de 23 anos, ainda virgem e que descobre os fatos da vida. Original e tocante.

O favorito dos críticos, o russo Ovsyanki (Almas Solitárias), teve de se contentar com a Osella de contribuição técnica (fotografia), para Mikhail Krishman. Merecia melhor sorte.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Já Post Mortem, do chileno Pablo Larraín, um mergulho original no Chile de Pinochet, foi completamente esquecido. Assim como foram esquecidos outros bem votados pela crítica e pelo público como o chinês La Fossé e o francês Venus Negra.

Para resumir: a atuação de Quentin Tarantino na presidência do júri foi o que dela se esperava. Um fiasco.

Abaixo, a premiação

Leão de Ouro para melhor filme: Somewhere, de Sofia Coppola

Leão de Prata para melhor direção: Álex de la Iglesia, por Balada Triste de Trompeta (Espanha)

Prêmio Especial do Júri: Essential Killing de Jerzy Skolimowski (Polônia)

Coppa Volpi melhor ator: Vincent Gallo por Essential Killing

Coppa Volpi melhor atriz: Ariane Labed por Attenberg

Prêmio Marcello Mastroianni (ator ou atriz revelação): Mila Kunis por Black Swan

Osella de contribuição técnica (fotografia): Mikhail Krishman por Ovsyanki (Rússia)

Osella melhor roteiro: Álex de la Iglesia por Balada Triste de Trompeta (Espanha)

Leão de Ouro pela carreira: John Woo

Leão de Ouro Especial: para Monte Hellman

Orizzonti

Prêmio Orizontti melhor longa-metragem: Verano de Goliat (Nicolas Vereda)