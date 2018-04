Nei Duclós escreve que o nome correto do romance do José Onofre é Sobra de Guerra, assim, no singular, e não Sobras, como tem sido escrito, inclusive por mim. Fica a correção. Soube pela Vera Moreira, ex-mulher do Zé, que o pessoal da editora L&PM esteve no enterro dele, em Porto Alegre. Precisam reeditar o livro, que é muito bom. Ruy Castro, na Folha, e Luis Fernando Verissimo, aqui no Estado, se referiram ao Zé em suas colunas. Se você quiser ler a resenha que o Nei Duclós fez sobre Sobra de Guerra, clique aqui.