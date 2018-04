Sleuth, remake de prestígio

VENEZA – O outro concorrente é um remake de prestígio, Sleuth, no qual Kenneth Branagh “relê” o original de Joseph Mankiewicz, de 1972. No primeiro filme temos um duelo entre o veterano Laurence Olivier e o então jovem Michael Caine. Agora, Caine faz o papel do mais velho e Jude Law assume o personagem que era de Caine no filme de Mankiewicz. Como remake, é brilhante, com os diálogos esculpidos a navalha por Harold Pinter.

Mas quem conhece o original não deixa de sentir certa sensação de déjà vu ao longo da sessão. Afinal, aquele sofisticado duelo entre dois homens, um tentando esmagar psicologicamente o outro, já está na peça original de Anthony Shaffer, matriz dos dois filmes. Na cena, os dois duelistas, o rico Andrey Wyke (Caine) e o ator novato Milo Tindle (Law), amante da mulher de Wyke. Branagh faz um trabalho de direção refinado, mas um tanto estiloso a mais, como se precisasse provar, com a escrita da câmera, que não estamos diante de teatro filmado, impressão que acaba por se impor, sem que isso seja necessariamente um mal.

Na coletiva, amplamente dominada pelo charme e humor de Michael Caine, a equipe tentou provar o tempo todo que esse novo Sleuth era mais do que um remake, turbinado como está pelo texto de Pinter. “Não tenho nada contra revisitar um clássico, mas aqui acho que temos algo mais nessa história da rivalidade sexual entre dois homens”. De fato, a questão homossexual de fundo não aparecia na primeira versão de maneira tão clara como nesta. Mas este ponto a fará tão diferente assim da outra?